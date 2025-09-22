Сегодня 17:05 Газе — «дехамасизация», а Трампу что? Как Глобальный Лондон признал Палестину и всех надул 0 0 0 Фото: IMAGO_Maximilian Koch, РИА Новости / www.globallookpress.com Мир

Лондон

Израиль

Австралия

Канада

Войны

F-35

ООН

Палестина

Генассамблея ООН

Британия, Канада и Австралия сделали громкий политический жест — признали Палестину. Решение объяснили стремлением к мирному сосуществованию государства с Израилем. Как этот шаг может повлиять на ход войны в Газе и способен ли действительно что-то изменить, разбирался 360.ru.

Международное признание Палестины, требования к ХАМАС и условия по выборам Заявления о признании государственности Палестины власти Канады, Британии и Австралии сделали 21 сентября. Все они были едины в том, что ХАМАС не должен контролировать палестинскую автономию и иметь какую-либо роль в управлении ей. Помимо этого, группировку обязали освободить всех израильских заложников. Еще одно требование касалось проведения в Палестине всеобъемлющих выборов. «Признание государства Палестина, возглавляемого палестинской автономией, дает больше инструментов тем, кто хочет мирного сосуществования и конца ХАМАС. Оно не легитимизирует терроризм и не потворствует ему. Это никоим образом не ставит под угрозу непоколебимую поддержку Канадой государства Израиль, его народа и его безопасности», — указал премьер-министр Канады Марк Карни.

Фото: David Canales / www.globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, помимо признания Палестины, пообещал ввести новые санкции против ХАМАС. Газета Telegraph при этом отметила, что такой подход, скорее всего, воспримут как попытку задобрить президента США Дональда Трампа, поскольку ранее тот публично критиковал позицию Лондона по Израилю. Произошло это во время недавнего визита республиканца в Соединенное Королевство. В палестинском МИД после заявлений властей Канады, Британии и Австралии отметили, что признание государства — это большой шаг, который приближает суверенитет и независимость страны.

Это еще не конец. <…> Возможно, война не закончится завтра, но это шаг вперед, который нам нужно развивать. Варсен Агабекян Шахин министр иностранных дел Палестины

В израильском МИД решения Британии, Канады и Австралии раскритиковали и назвали «наградой» для ХАМАС.

Кроме того, министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир пообещал, что на ближайшем заседании кабинета предложит установить контроль над Западным берегом реки Иордан и призовет к роспуску палестинской автономии.

Фото: Marcin Nowak / www.globallookpress.com

Какие страны готовятся признать Палестину на Генассамблее ООН Сегодня о планах признать Палестину заявил глава МИД Португалии Пауло Ранхель. Также, по информации Politico, лидер Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН собирается объединить вокруг аналогичного решения сразу несколько стран. Источники издания уточняли, что речь идет о Бельгии, Люксембурге, Мальте, Андорре и самой Франции. Целью Макрона собеседники газеты назвали демонстрацию «наличия глобального противовеса» поддержки Соединенными Штатами Израиля в секторе Газа и «усиление давления в пользу мира». Один из них заявил о планах добиться уступок от Израиля по мере усиления международного давления на него.

Фото: РИА «Новости»

Как Британия на самом деле помогает Израилю Хотя решение Британии признать Палестину в качестве независимого государства подали как исторический шаг, на самом деле позиция Лондона не изменилась от слова совсем. По оценке политолога и публициста Никиты Подгорнова, по сути, никакого разворота не было.

Это становится очевидно, если взглянуть в лицо фактам, которые неумолимо говорят о том, что все, что мировая общественность услышала вчера, — чистый популизм и, как особо подчеркнул Подгорнов, та самая «двухуровневая» система от Стармера.

Фото: ceciliafabiano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Напоказ — одно, а вторым слоем все ключевые каналы поддержки Израиля сохранены: от лицензий на экспорт вооружений до участия в программе F-35 и разведывательных операций», — констатировал политолог. В своем Telegram-канале эксперт напомнил, что с 7 октября 2023 года и до 31 мая 2024 года Британия выдала Израилю 108 экспортных лицензий, 42 из них — на военные товары, а 66 — на dual-use-технологии. В 2022-м объем был 42 миллиона фунтов стерлингов, в 2023-м — 18 миллионов фунтов стерлингов.

«Суммы кажутся невеликими, но речь о критически важных комплектующих в цепочках поставок, далее, 2 сентября 2024 года, Лондон объявил „приостановку“ примерно 30 лицензий из около 350 действующих. На деле речь шла только о тех товарах, которые „могут быть использованы в Газе“. Формулировка расплывчатая... Общая экосистема поддержки осталась рабочей», — объяснил Подгорнов. Теперь, по его мнению, главной неснятой скобкой остаются истребители F-35. Дело в том, что Лондон все так же поставляет компоненты в глобальный пул программы, откуда их получает и Израиль.

Высокий суд Лондона 30 июня 2025 года подтвердил законность так называемого F-35 carve-out, даже признавая риск нарушений международного гуманитарного права. Суд переложил ответственность на политиков. То есть канал остается открытым. Никита Подгорнов

Напомнил эксперт и о том, что с декабря 2023-го ВВС Британии ведут регулярные разведполеты «в поддержку операций по освобождению заложников». К лету этого года, по информации AOAV и Declassified UK, их количество превысило 600.

«Минобороны отказывается раскрывать детали, но очевидно: это системная операционная помощь Израилю, а не нейтральный мониторинг. Добавим сюда корпоративную инфраструктуру: британские компании годами производят комплектующие и технологии двойного назначения для израильского ВПК. К концу 2024-го оставалось около 350 активных лицензий», — развел руками Подгорнов.

Фото: Mohammed Salama/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Таким образом, вся материальная поддержка Израиля со стороны Британии остается. Ведь нет никаких эмбарго, никакой остановки поставок, разрыва по F-35, прекращения разведопераций, поддержки исков против Израиля в международных судах, пакета восстановления Газы. Есть только один политический жест с признанием независимости Палестины. На этом все.

Это лишь смена вывески для международной аудитории. Если Британия серьезно признает Палестину, шаги очевидны: полный стоп военных и dual-use-поставок, отказ от участия в F-35-пуле, прекращение разведподдержки, юридическая и финансовая ответственность за восстановление. Пока же это пиар-жест, не более. Никита Подгорнов

На решение Лондона по Палестине повлиял Трамп Политолог Максим Жаров при этом обратил внимание и на несколько наигранную реакцию Израиля на все происходящее: власти его, конечно, резко протестуют против признания Палестины, но делают это как-то наигранно. Причем нужно учитывать, что признание это сопровождается довольно жесткими требованиями к палестинским властям.

Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Это „дехамасизация“ (проведение всеобщих выборов в 2026 году без участия ХАМАС). По факту это „признание“ Палестины (которое потом легко может быть отозвано) выглядит как помощь Трампу в утрамбовывании палестинских властей и самого Израиля с целью прекращения войны в Газе», — убежден он.

Схема с проамериканскими и произраильскими прокси-посредниками Катаром и Египтом окончательно развалилась после удара Израиля по делегации ХАМАС в Дохе. Разговоры о возможности признания Палестины Великобританией и ее «партнерами» начались в период между очередным фиаско переговоров с ХАМАС с помощью этой схемы и ударом Израиля по Дохе. Максим Жаров

Кроме того, шаг в сторону Палестины Стармер сделал как раз после приезда Трампа. Так что это выглядит именно как согласованный с президентом США (а значит, и с Биньямином Нетаньяху) ход Глобального Лондона. И с учетом этого, продолжил Жаров, возникает другой, очень занимательный вопрос: а что должен отдать Трамп Глобальному Лондону в обмен на помощь в урегулировании конфликта в Газе? «В связи с этим вопросом Кремль сейчас должен задуматься и над тем, как он будет действовать в случае, если какая-либо страна признает независимость ЛДНР в границах по ЛБС и будет требовать от России (как сейчас признающие Палестину страны от Израиля) на этом основании безусловного прекращения огня», — заключил эксперт.