Европейцы сдадут Гренландию Трампу — Медведев
Медведев: Европа создаст отличный европейский прецедент, сдав Гренландию США
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично заметил, что Европа создаст отличный европейский прецедент, когда позволит американцам забрать Гренландию. Об этом он написал в соцсети X.
Медведев заявил, что «галльский петух прокукарекал» о беспрецедентных последствиях в случае нарушения датского суверенитета. Он задался вопросом, а что после этого произойдет. Сомнительно, что европейцы ударят ядерным оружием по Америке или украдут президента США Дональда Трампа.
«Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!» — насмешливо отметил он.
Ранее в Хорватии заявили, что гренландцев от Трампа сможет спасти только Россия, если европейцы успеют урегулировать с ней отношения. Сам американский лидер уже сообщил, что датчане слабы и не способны справиться с угрозами со стороны России и Китая в Арктике.