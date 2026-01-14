Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично заметил, что Европа создаст отличный европейский прецедент, когда позволит американцам забрать Гренландию. Об этом он написал в соцсети X.

Медведев заявил, что «галльский петух прокукарекал» о беспрецедентных последствиях в случае нарушения датского суверенитета. Он задался вопросом, а что после этого произойдет. Сомнительно, что европейцы ударят ядерным оружием по Америке или украдут президента США Дональда Трампа.

«Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!» — насмешливо отметил он.

Ранее в Хорватии заявили, что гренландцев от Трампа сможет спасти только Россия, если европейцы успеют урегулировать с ней отношения. Сам американский лидер уже сообщил, что датчане слабы и не способны справиться с угрозами со стороны России и Китая в Арктике.