«Европа смертна и может умереть». Макрон призвал принять новую стратегию обороны | 360°

Мир 25 апреля 2024, 14:56 «Европа смертна и может умереть». Макрон призвал принять новую стратегию обороны Макрон: Европа столкнется с риском быть ослабленной и умереть Luc Nobout / Global Look Press

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Странам Евросоюза следует разработать новую стратегию безопасности из-за риска быть ослабленными и уничтоженными. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом в Сорбонне, сообщил RT.

«Мы должны четко осознавать, что наша Европа смертна. Она может умереть, и это зависит только от нас. Этот выбор нужно сделать сейчас», — сказал он.

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В ближайшие годы, по прогнозу Эммануэля Макрона, для Европы возрастет риск ослабления. Он призвал союзников утвердить новую стратегию обороны. Президент заявил, что ядерное оружие позволит обеспечить гарантии безопасности Франции и всей Европы, а в будущем построить отношения с Россией.

На пресс-конференции в Брюсселе Эммануэль Макрон заявил о единогласном решении стран Европы ввести новые антироссийские санкции. Французский президент назвал военную помощь Украине приоритетом стран Евросоюза.