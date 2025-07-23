Агентство по ядерной безопасности США стало жертвой взлома при атаке на Microsoft
Bloomberg: хакеры взломали компьютеры агентства по ядерной безопасности США
Злоумышленники взломали некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США. Это произошло во время крупномасштабной кибератаки на Microsoft, сообщило Bloomberg.
Bloomberg уточнил, что хакеры устроили мощную атаку на системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft.
Источник издания подтвердил, что взлому подверглись устройства американского агентства, ответственного за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, а также компьютеры Минэнерго США. Он добавил, что злоумышленники не смогли получить конфиденциальную или секретную информацию.
Ранее из-за хакерской атаки временно приостановила работу сеть алкомаркетов «Винлаб». В компании отметили, что злоумышленники не получили личных данных клиентов, но нарушили работу части IT-инфраструктуры. По данным пресс-службы, хакеры шантажировали «Винлаб», требуя вознаграждение за снятие блокировки.