Франция поддержала предложение снять санкции ЕС с Усманова

Франция присоединилась к инициативе Словакии об исключении российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. Такая позиция вызвала недовольство у ряда стран сообщества, сообщил телеканал Euronews .

Словакия ранее неоднократно выступала за отмену ограничений в отношении Усманова и Михаила Фридмана. Теперь французская сторона также поддержала это предложение, рассматривая его как возможный компромисс в ходе переговоров о дальнейшем действии санкционного режима.

По данным телеканала, решение Франции вызвало «сильное раздражение» у некоторых государств ЕС. Один из европейских дипломатов связал позицию с экономическими интересами.

Спор разгорелся накануне продления индивидуальных санкций ЕС. Страны объединения должны принять соответствующее решение до 15 сентября. Словакия настаивает на исключении Усманова и Фридмана из перечня, а также выступает против увеличения срока между пересмотрами ограничений с шести месяцев до одного года.

Для сохранения санкций требуется согласие всех государств ЕС. Поэтому поддержка французской стороны способна осложнить достижение общего решения. Следующее заседание постоянных представителей стран сообщества запланировали на 14 сентября.

Ранее в Еврокомиссии заявили о планах ограничить визы для россиян.