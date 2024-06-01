Франция назвала примером партнерства контакты с Россией по теракту в «Крокусе»

МО Франции: контакты с РФ по теракту в «Крокусе» стали примером партнерства

Фото: РИА «Новости»

Контакты Франции с Россией по теракту в «Крокус Сити Холле» стали примером двустороннего партнерства в условиях борьбы с терроризмом. На это указал министр обороны Себастьян Лекорню на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Речь транслировали на YouTube.

«Мы решили направить России данные о теракте, которые у нас были. <…> Это пример партнерства, которое может быть в условиях борьбы с терроризмом», — указал Лекорню.

Он признался, что Франция подвергалась критике за контакты с Россией. Однако французские спецслужбы располагали информацией, позволяющей узнать правду о случившемся, и страна, несмотря на все разногласия, решила передать эти данные и помочь России в расследовании.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Мальцев в беседе с журналистами отметил, что обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже за всю жизнь.

Ипотека, пособия и «Честный знак». Что изменится в России с 1 июня 2024 года

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте