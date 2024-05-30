Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить все компенсации пострадавшим даже за всю жизнь

ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже за пожизненный срок

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже если сядут на пожизненный срок. Такое мнение выразил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА «Новости» .

По его словам труд является обязательной деятельностью в исправительных колониях России. Во всех учреждениях есть свое производство, которое зависит от разных факторов, в том числе от местоположения. Самые распространенные — это швейные цеха, металлообработка и мебельное дело.

«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — объяснил эксперт.

По его словам, зарплата заключенного не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Выплаты также зависят от выработки нормы, возможностей, заказов и специальности.

«Полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь», — заявил Мальцев.

Ранее стало известно, что российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в «Крокусе» более 21 миллиона рублей. При этом сумма может еще увеличиться.