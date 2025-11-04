Франция начала расследование против TikTok из-за потенциально опасных алгоритмов

В Париже обеспокоились алгоритмами TikTok, которые могут способствовать суицидальным настроениям. Прокуратура начала расследование, сообщила французская газета Le Monde .

Инициировали расследование французские власти. С обращением по этому поводу пришел депутат Артура Делапорта.

Существуют опасения, что технологии, на которых работает соцсеть, могут направлять уязвимых пользователей на похожий контент, заключая в ловушку и подталкивая к суициду.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что спас соцсеть TikTok от блокировки, подписав указ о соглашении по продаже. После утверждения сделки, по мнению главы Штатов, американская молодежь оказалась перед ним «в большом долгу».