Франция и Италия неожиданно ударили по Украине

Bloomberg: Франция и Италия блокируют 5 млрд евро на боеприпасы для Украины

Италия и Франция блокируют выделение пяти миллиардов евро на боеприпасы для Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Несмотря на то, что большинство стран-членов Евросоюза на прошедшем в четверг саммите поддержали критически важное финансирование военной помощи, Франция и Италия «затягивают с обязательствами по конкретным финансовым объемам», отметили в издании.

По словам автора статьи, разногласия в Евросоюзе демонстрируют сложности обеспечения украинских военных боеприпасами и риск того, что ЕС не сможет поддерживать Украину.

Ранее стало известно, что европейские страны не поддержали инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении украинскому руководству 40 миллиардов евро. Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече.