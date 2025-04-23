Великобритания и Франция допустили реализацию сценария, при котором Украина признает потерю территорий в пользу России. Об этом сообщила издание Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями… в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — говорится в публикации.

До этого предложение США об официальном признании контроля России над Крымом обеспокоило Киев и европейских союзников.

При этом источник издания отметил, что французские и британские чиновники предпочли бы сделку, в рамках которой Киев признал бы потерю территорий, фактически перешедших под российский контроль до начала полномасштабных боев.

Сегодня в Лондоне пройдет саммит, в котором будут участвовать представители Украины, США и Европы. В ходе мероприятия Вашингтон ожидает получить ответ на озвученное им предложение.

В начале марта британский аналитик Александр Меркурис заявлял о провале плана Европы о втягивании США в войну с Россией.