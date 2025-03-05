Дуда заявил о работе над возобновлением переговоров между Украиной и США

Работа над возобновлением переговоров между Украиной и США уже ведется. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам поездки в Нью-Йорк, его слова привело РИА «Новости» .

«Сейчас идет процесс, который движется в направлении переговоров, чтобы они вернулись, чтобы снова осуществлялись.<…> Пока я спокойно за этим наблюдаю, хотя мне и жаль, что американская помощь приостановлена», — отметил Дуда.

Польский президент оценил ситуацию как сложную и напомнил о произошедшем в Белом доме. Скандал он назвал «элементом тактики» переговоров. Дуда выразил надежду, что поддержка США в ближайшем времени вернется.

Президент Аргентины Хавьер Милей своеобразно выразил поддержку лидеру США Дональду Трампу, удалив все совместные фотографии с украинским президентом Владимиром Зеленским. Аргентинских дипломатов сбило с толку поведение Зеленского.