Франция бездоказательно обвинила Россию в подкидывании свиных голов к мечетям

Французские правоохранители бездоказательно заподозрили российскую военную разведку в причастности к происшествиям, связанным с подбрасыванием свиных голов к мечетям в Париже. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на источники.

Следователи уже выяснили, что организатор акции находится в Сербии.

«По данным судебного источника, в отношении этого лица выдан ордер на арест. Эта версия усиливает подозрения в отношении российской военной разведки», — говорится в материале.

Кроме того, в процессе обмена разведданными с союзниками получила информацию о том, что ранее подозреваемый якобы участвовал и в других провокационных акциях. В частности, забрызгал три парижские синагоги зеленой краской.

При этом французское правосудие не обладает доказательствами причастности России.

В начале сентября у девяти мечетей в Париже и пригороде обнаружили свиные головы. В прокуратуре заявили о начале расследования о дискриминации и разжигании ненависти.