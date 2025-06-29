США введут 500%-ные пошлины для стран, сотрудничающих с Россией

Американские пошлины в размере 500% грозят торговым партнерам России, которые не поддерживают Украину. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм* в интервью телеканалу ABC News .

Он пояснил, что новый законопроект предусматривает высокие пошлины для стран, закупающих российские товары.

«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%», — сказал Грэм*.

По его словам, инициатива направлена в первую очередь против Китая и Индии, так как эти страны являются крупными импортерами российской нефти. Сенатор добавил, что законопроект уже поддержали 84 сенатора США.

Грэм* рассказал, что недавно во время игры в гольф президент США Дональд Трамп впервые сказал ему, что пришла пора дать зеленый свет этой инициативе.

Ранее RT привел мнение американских журналистов, согласно которому принятие этого законопроекта о санкциях против России равносильно развязыванию Соединенными Штатами торговой войны почти со всем остальным миром.