«Спасатели впали в шок». Жительница Валенсии пожаловалась на поздний сигнал о наводнении
Жительница Валенсии заявила о вине властей в большом количестве жертв наводнения
Обрушившиеся на Испанию в конце октября проливные дожди привели к масштабным наводнениям в юго-восточных провинциях страны. Сильнее всего пострадала Валенсия. В регионе погибли 217 человек, более 2000 остаются пропавшими без вести. Живущая в столице провинции Ульяна рассказала ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, что власти региона слишком поздно предупредили жителей о приближающейся катастрофе, а после отказывались принимать помощь от соседних провинций и других стран.
Ульяна пояснила, что в столице провинции ситуация не особо критическая, а настоящая зона бедствия начинается в ближайшем пригороде, который находится всего в паре километров. Она подчеркнула, что предупреждение пришло слишком поздно, когда бурный поток уже сметал деревни и поселки.
«В 20:07 сработали алерты. То есть все телефоны, включая мой с русской сим-картой, истошно запищали, предупреждая о тревоге и опасности. А само наводнение началось еще в 19:00. Но многие не знали об этом. Главная трагедия заключается в том, что многие ехали забирать детей из школ. Поэтому на трассах оказалось много машин», — рассказала собеседница.
Девушка добавила, что по неизвестной причине местные власти отказывались принимать помощь от соседних провинций и стран, которые ее предлагали. Поэтому сначала местные жители просто объединились и самостоятельно добрались до затопленных поселков, чтобы спасти людей.
«Французские спасатели впали в шок, когда они в четверг или пятницу приехали в регион и поняли, что они первые из сотрудников экстренных служб, кто добрался в зону катастрофы», — поделилась Ульяна.
Она добавила, что местные жители в ужасе и ярости. В минувшее воскресенье, по традиции, которая сложилась еще во времена пандемии, они вышли на балконы и начали стучать в пустые кастрюли в знак забастовки.
Накопившуюся за несколько дней злость жители пострадавших валенсийских муниципалитетов Пайпорта и Чива выместили на короле Филиппе VI и его супруге Летисии, которые прибыли на место для оказания помощи. Под крики «убийцы» и «позор» жители закидали грязью главу государства.
Король принял критику стоически. В своем видеообращении к гражданам он призвал понять негодование жителей пострадавших районов, а также потребовал от правительства решить все вопросы, которые волнуют людей.