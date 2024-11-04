«Спасатели впали в шок». Жительница Валенсии пожаловалась на поздний сигнал о наводнении

Обрушившиеся на Испанию в конце октября проливные дожди привели к масштабным наводнениям в юго-восточных провинциях страны. Сильнее всего пострадала Валенсия. В регионе погибли 217 человек, более 2000 остаются пропавшими без вести. Живущая в столице провинции Ульяна рассказала ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, что власти региона слишком поздно предупредили жителей о приближающейся катастрофе, а после отказывались принимать помощь от соседних провинций и других стран.

Ульяна пояснила, что в столице провинции ситуация не особо критическая, а настоящая зона бедствия начинается в ближайшем пригороде, который находится всего в паре километров. Она подчеркнула, что предупреждение пришло слишком поздно, когда бурный поток уже сметал деревни и поселки.

«В 20:07 сработали алерты. То есть все телефоны, включая мой с русской сим-картой, истошно запищали, предупреждая о тревоге и опасности. А само наводнение началось еще в 19:00. Но многие не знали об этом. Главная трагедия заключается в том, что многие ехали забирать детей из школ. Поэтому на трассах оказалось много машин», — рассказала собеседница.

Девушка добавила, что по неизвестной причине местные власти отказывались принимать помощь от соседних провинций и стран, которые ее предлагали. Поэтому сначала местные жители просто объединились и самостоятельно добрались до затопленных поселков, чтобы спасти людей.

«Французские спасатели впали в шок, когда они в четверг или пятницу приехали в регион и поняли, что они первые из сотрудников экстренных служб, кто добрался в зону катастрофы», — поделилась Ульяна.