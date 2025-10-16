Фон дер Ляйен впервые скажет «нет» Трампу из-за соглашения ООН

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может впервые отказать Белому дому, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов. Об этом сообщило издание Euractiv .

По его информации, Евросоюз подтвердил свое намерение придерживаться документа. Источники издания отметили, что фон дер Ляйен планирует пойти на политический риск и бросить вызов администрации президента США Дональда Трампа.

В этом случае глава ЕК впервые решится на конфликт с американской стороной после множества уступок, в том числе после недавнего торгового соглашения, по которому ЕС принял пошлины на большинство экспортных товаров.

Ранее Европарламент отклонил оба вотума недоверия против фон дер Ляйен. Если бы глава ЕК проиграла голосование, ей пришлось бы покинуть должность в решающий момент. Газета Politico отметила, что позиции фон дер Ляйен оказались намного прочнее, чем предполагали критики. Некоторые из них назвали результаты катастрофическими.