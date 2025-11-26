Фон дер Ляйен собралась обсудить с Рубио экспроприацию российских активов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить на видеоконференции с госсекретарем США Марко Рубио возможность конфискации российских активов. В обсуждении примут участие страны, готовые поддержать эту инициативу. Ее заявление распространила пресс-служба ЕК.

«Мы приветствовали присутствие на нашей встрече госсекретаря США Марко Рубио. <…> Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов», — следует из заявления фон дер Ляйен.

Также она отметила, что на встрече обсудят влияние на экономику России.

Газета Politico 23 ноября сообщила, что лидеры ЕС отложили решение о возможном использовании замороженных активов России для финансирования Украины до декабря. Причиной задержки стали «затяжные и сложные переговоры». Бельгия не хочет брать на себя ответственность за этот шаг.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис 21 ноября отметил, что ЕС сейчас не располагает достаточными средствами для финансирования Украины в период с 2026 по 2027 год. В связи с этим ЕС планирует предоставить Киеву кредит, используя замороженные активы России.

Ранее Евросоюз обозначил свои условия по достижению мира на Украине. Урсула фон дер Ляйен заявила, что изменять государственные границы силой недопустимо. Она также подчеркнула, что ЕК выступает против ограничения численности ВСУ, так как это может сделать страну уязвимой к возможной агрессии в будущем.