Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о России

На Россию нужно оказать еще большее воздействие, чтобы принудить к переговорам по Украине. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети X.

«Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого представят в ближайшее время», — отметила она.

По мнению фон дер Ляйен, благодаря скоординированным санкциям можно будет усилить давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на прекращение огня в зоне конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что влияние новых санкций российская экономика ощутит через шесть месяцев. Так он оценил высказывание Владимира Путина о неуязвимости России для американских ограничений.