Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК должна перейти в режим военной подготовки. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в Брюсселе.

«Чтобы отвечать на вызовы перед нами, мы должны переключиться в режим подготовки», — процитировал ее ТАСС.

Она подчеркнула, что экстраординарные времена требуют экстраординарных мер. В ближайшие недели фон дер Ляйен намерена создать первое в истории заседание коллегии Еврокомиссии по обороне. Теперь члены ЕК будут регулярно получать информацию о развитии ситуации в области безопасности.

Как отметила председатель Еврокомиссии, в рамках обсуждения вопросов военной безопасности будут затронуты не только внешнеполитические и полицейские темы, но и аспекты, касающиеся энергетики, исследований, торговли, а также кибербезопасности и противодействия иностранному вмешательству.

Председатель Европейской комиссии также подтвердила свою позицию о необходимости создания оборонного союза в рамках ЕС. Она упомянула о плане, который предусматривает выделение 800 миллиардов евро на эти цели. Однако, несмотря на то, что саммит ЕС не утвердил источники финансирования, фон дер Ляйен настаивает на своей позиции.

Она также подчеркнула, что крупные военные инвестиции могут быть полезны для экономики ЕС. Однако, по ее словам, до 80% расходов на оборону в Европе уходят за пределы сообщества.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высмеял логотип европейского перевооружения. По его словам, самая распространенная трактовка этого логотипа — руки, раздвигающие анус.