Фон дер Ляйен пообещала ответить Трампу «контрмерами» на повышение тарифов

Фон дер Ляйен предостерегла Трампа от введения пошлин на товары из ЕС

Евросоюз выразил готовность ответить на повышение американских пошлин с помощью «контрмер». Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ее процитировала «Европейская правда».

Она рассказала, что объединение давно готовилось к подобной ситуации.

«Мы подготовились к этому и можем ответить в случае необходимости», — объяснила фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз стремится решать все вопросы с помощью диалога. Председатель ЕК добавила, что Белый дом передал объединению письмо со списком мер, «которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал политику фон дер Ляйен. Он назвал ее некомпетентной и предположил, что именно из-за нее президент США Дональд Трамп решил обложить ЕС высокими пошлинами.