«Вам здесь не рады». Урсулу фон дер Ляйен освистали в Болгарии

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен освистали жители болгарского города Пловдив, когда политик приехала туда с официальным визитом. Об этом сообщила «Российская газета» .

В публикации рассказали, что митингующие собрались у входа в Античный театр, в котором выступила чиновница. Когда она подошла, они встретили ее неприятными лозунгами.

«Урсула фон дер Ляйен убивает Европу», — громко заявили манифестанты.

Некоторые митингующие высказались на немецком языке.

«Вам здесь не рады», — крикнули из толпы.

Урсулу фон дер Ляйен сопровождали охранники. Место ее выступления оцепили сотрудники правоохранительных служб. Бывший премьер Болгарии Бойко Борисов подарил женщине букет цветов при встрече.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил фон дер Ляйен в том, что чиновница возомнила себя «королевой Европы». Кроме того, он указал на ее желание стать главнокомандующей вооруженными силами ЕС.