Фон дер Ляйен покусилась на вклады европейцев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать сбережения жителей Европы для инвестиций в экономику континента. Об этом она заявила на бизнес-конференции La REF в Париже.

По словам главы ЕК, на банковских депозитах европейских домохозяйств находятся 10 триллионов евро.

«Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», — сказала она.

Предложение главы Еврокомиссии вызвало критику со стороны лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Он заявил в социальной сети X, что сбережения принадлежат гражданам, а не европейским институтам.

«Урсула фон дер Ляйен заявила, что она взяла на прицел сбережения людей! Нет, Урсула, это у людей есть сбережения, а не у „Европы“! Они принадлежат людям!» — написал Филиппо.

Ранее экономист Валерий Корнеев назвал 360.ru последствия для ЕС из-за сокращения расходов на сельское хозяйство.