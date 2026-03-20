Фон дер Ляйен ответила на вопрос о российском газе в Евросоюзе

Евросоюз не изменит курс на отказ от ископаемых источников энергии. Таким образом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила журналистам на вопрос о возможности импорта российского газа из-за ближневосточного кризиса, чиновницу процитировало РИА «Новости» .

Урсула фон дер Ляйен признала, что бои на Ближнем Востоке вынудили лидеров Евросоюза провести подробное обсуждение энергетической ситуации. По итогам дискуссии главы государств пришли к консенсусу — приоритетом остался трансфер на экологически чистые и внутренние источники энергии.

Риторика чиновницы отличалась от позиции главы энергетического ведомства Евросоюза Дана Йоргенсена. Еврокомиссар в начале текущей недели уверял, что блок не пойдет на возобновление диалога с Россией для компенсации резкого роста цен на энергоносители.

Такого мнения придерживаются не все главы европейских государств. Венгерский премьер Виктор Орбан уже предупредил, что без российских энергоносителей кризис в Евросоюзе не закончится.