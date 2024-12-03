Фон дер Ляйен отомстила волкам за гибель любимого пони
ЕС понизил охранный статус волков после нападения на пони фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добилась снижения охранного статуса волков в Европе. Об этом сообщила газета BauernZeitung.
Осенью 2022 года в немецкой деревне Бургдорфер Хольц, недалеко от Ганновера, волки растерзали и съели любимого пони главы Еврокомиссии по кличке Долли. Хищники напали на животное в конюшне. Гибель любимца стала тяжелым ударом для политика и ее семьи.
Недавно фон дер Ляйен высказалась за снижение охранного статуса волков в Европе. Свою инициативу она аргументировала тем, что, если в некоторых регионах вид не находится под угрозой исчезновения, то можно разрешить его отстрел.
«Пришло время пустить кровожадных волков на меховые воротники!» — заявил в ответ на предложение главы ЕК журналист Ханс-Йорг Фелевальд.
По его мнению, такой позицией политика решила отомстить серым хищникам за любимого пони. На волков в Европе можно будет охотиться с марта 2025 года.
После избрания на второй срок глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности вести борьбу за «свободу, подобной украинской».