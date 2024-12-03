Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добилась снижения охранного статуса волков в Европе. Об этом сообщила газета BauernZeitung .

Осенью 2022 года в немецкой деревне Бургдорфер Хольц, недалеко от Ганновера, волки растерзали и съели любимого пони главы Еврокомиссии по кличке Долли. Хищники напали на животное в конюшне. Гибель любимца стала тяжелым ударом для политика и ее семьи.

Недавно фон дер Ляйен высказалась за снижение охранного статуса волков в Европе. Свою инициативу она аргументировала тем, что, если в некоторых регионах вид не находится под угрозой исчезновения, то можно разрешить его отстрел.

«Пришло время пустить кровожадных волков на меховые воротники!» — заявил в ответ на предложение главы ЕК журналист Ханс-Йорг Фелевальд.

По его мнению, такой позицией политика решила отомстить серым хищникам за любимого пони. На волков в Европе можно будет охотиться с марта 2025 года.

После избрания на второй срок глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности вести борьбу за «свободу, подобной украинской».