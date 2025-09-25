Фон дер Ляйен обвинили в тайных переписках с Макроном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова оказалась в центре скандала. Об этом в соцсети Х заявила депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал.

Причиной разбирательства стала тайная СМС-переписка с президентом Франции Эммануэлем Макроном — сообщения исчезли, как это было и в случае скандала с Pfizer, когда фон дер Ляйен вела диалог о закупке вакцин для Евросоюза.

Депутат Гал призвала обеспечить прозрачность в европейских структурах и не допускать повторения подобных ситуаций.

«Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений [французскому] президенту Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР», — отметила парламентарий.

Ранее председатель ЕК встретилась в кулуарах Генассамблеи ООН с американским лидером Дональдом Трампом. Во время переговоров Фон дер Ляйен подчеркнула, что государства Евросоюза рассчитывают к 2027 году полностью прекратить закупку российских энергоресурсов.