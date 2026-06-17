Фон дер Ляйен не будет переизбираться на третий срок в Еврокомиссии

Politico: глава ЕК фон дер Ляйен не собирается переизбираться на третий срок

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует добиваться переизбрания на третий срок в 2029 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным журналистов, глава кабинета фон дер Ляйен Бьорн Зайберт заявил об этом на частном ужине с высокопоставленными чиновниками. Так он хотел развеять опасения, что запланированная реструктуризация департаментов ЕК может стать попыткой масштабной централизации власти в руках действующего председателя.

Учредительные договоры Евросоюза не ограничивают количество сроков для главы Еврокомиссии, однако к моменту следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее в Европе заподозрили действующую главу ЕК в способствовании возникновению скандала вокруг главы евродипломатии Каи Каллас. По версии издания Euronews, это связано с возможным переделом полномочий в Евросоюзе.