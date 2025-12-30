Президент Владимир Зеленский представил фиктивный план по условиям развития Украины в будущем. Об этом заявил в Telegram-канале арестованный по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Фиктивность „плана процветания Украины“, о котором говорит Зеленский подчеркивается тем фактом, что в нем наш придурок собирается обсуждать „доступ Украины к рынкам ЕС“», — иронично написал он.

Дубинский отметил, что у главы киевского режима весьма созрел своеобразный план. Например, Зеленский намерен добиться разрешения у президента США Дональда Трампа на работу с рынками стран Евросоюза.

Ранее депутат прогнозировал добровольную отставку украинского лидера. По словам Дубинского, ушедший с поста главы Офиса президента Андрей Ермак предпочитал многое скрывать от Зеленскому, который теперь столкнулся с реальным положением дел.