Флотилия из 25 супертанкеров направилась в порт Янбу для загрузки нефти

Как минимум 25 супертанкеров направились в порт Саудовской Аравии в Красном море для загрузки нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Флотилия <…> направляется в саудовский порт Янбу в Красном море», — указали в материале.

Источники агентства отметили, что королевство спешит доставить свою нефть на рынок после того, как из-за конфликта на Ближнем Востоке пострадало судоходство через Ормузский пролив.

Ожидается, что супертанкеры позволят Саудовской Аравии отгрузить из порта 50 миллионов баррелей нефти. Реальный размер флота может оказаться еще больше, чем 25 судов.

Ранее стало известно, что неизвестный снаряд ударил по контейнеровозу в Ормузском проливе. Судно получило повреждение в 25 морских милях от берега города Рас-эль-Хайм в ОАЭ.