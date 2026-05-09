Фицо заявил о возникновении железного занавеса в Европе

Между Европой и Россией опять возникает железный занавес, который мешает экономике стран. Об этом в начале встречи с президентом Владимиром Путиным заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он уточнил, что поддерживает взаимовыгодное сотрудничество между государствами.

«Я убежден, что и Словакия, и Россия может сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений», — подчеркнул политик.

Фицо призвал не ограничиваться сотрудничеством в сфере энергетики и обратил внимание, что словацкая сторона восстановила военных атташе в Москве.

Путин поблагодарил премьера Словакии за визит в Россию вопреки всем сложностям и подчеркнул, что поездка в столицу была долгой. Фицо объяснил, что добирался на самолете через Германию и Чехию. По его словам, перелет оказался более приятным по сравнению с автомобильной поездкой.