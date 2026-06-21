Фицо заявил о планах использовать любую возможность для диалога с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что не упустит ни одной возможности для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время видеообращения, опубликованного на странице в Facebook*.

«Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Путиным», — сказал словацкий премьер.

Фицо добавил, что готов вести диалог даже с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отметил, что у Евросоюза имеются очень сильные инструменты для того, чтобы повлиять на поведение и решение политического руководства этой страны.

Ранее официальный представитель национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста предупредил, что Словакия понесет ущерб в сотни миллионов евро при отказе от поставок газа из России.

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