Фицо заявил о недоверии к Зеленскому после его слов о повреждении «Дружбы»

«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — сказал Фицо.

Также премьер Словакии отметил, что правительство Украины не разрешило словацкому и европейскому послам дать оценку состоянию нефтепровода, а еще киевский режим не принял предложение о формировании инспекционной комиссии.

По его словам, украинская сторона рискует потерять поддержку Словакии, мешая нефтяным поставкам.

В конце января Украина заблокировала передачу топлива по «Дружбе». Трубопровод начинается в Альметьевске, продолжается в Брянске, а потом разветвляется на Украине в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию проходит в Польшу и Германию. Украина теперь заблокировала поставки, сославшись на якобы повреждения объекта после «российских атак».

Ранее власти Словакии расторгли соглашение с Украиной о поставках электроэнергии. Местная компания SEPS предоставляла стране электричество во время аварийных отключений.