Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за восстановление контактов с Россией. В эфире программы «Субботние диалоги» он заявил, что намерен поручить главе МИД как можно скорее возобновить работу двусторонних комиссий по экономическому сотрудничеству.

«Попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству», — сказал политик.

Фицо подчеркнул, что после завершения конфликта на Украине западные государства будут стремиться быстрее восстановить отношения с Москвой. Он заявил, что такие попытки станут очевидными сразу после окончания боевых действий, отметив при этом высокий уровень лицемерия, с которым, по его словам, придется столкнуться.

Премьер также назвал абсурдной ситуацию, при которой Словакии запрещено закупать российский газ, тогда как Россия остается одним из ключевых поставщиков СПГ для ряда европейских стран.

Ранее Фицо заявил, что намерен выступить против инициатив Евросоюза по предоставлению Украине финансовой помощи под обеспечение замороженных российских активов.