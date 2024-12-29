Фицо возмутился из-за решения Зеленского по российскому газу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил руководству ЕС открытое письмо с просьбой обратить внимание на беспрецедентность ситуации с решением президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа в Европу. Его слова привело РИА «Новости» .

В письме премьер указал на то, что в интересах всех граждан ЕС, усилия для поддержки Украины должны быть рациональными, а не быть вредными и саморазрушительными для Евросоюза жестами.

«В связи с этим позволю себе попросить, чтобы вы не столько от имени Словакии, а в первую очередь от имени всего Европейского союза уделили этой беспрецедентной ситуации должное внимание и придали ей срочную важность», — написал Фицо.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит осуществлять транзит газа через свою территорию в направлении Словакии и других европейских стран, не проведя никаких открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами.

Ранее Фицо допустил полное прекращение поставок словацкого электричества на Украину. К таким мерам республика готова прибегнуть уже с января 2025 года в связи с грядущей остановкой транзита российского газа через украинскую территорию.