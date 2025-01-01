Фицо увидел риск для ЕС в остановке транзита газа через Украину

Фицо предупредил о последствиях для ЕС из-за остановки транзита газа с Украины

Из-за прекращения транзита российского газа через Украину весь Европейский союз ожидают тяжелые последствия. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщил RT .

«Это решение будет иметь суровые последствия для нас всех в ЕС, но только не для России», — сказал Фицо.

Утром 1 января «Газпром» заявил о полной остановке транзита газа через территорию Украины. В компании подчеркивали, что это решение приняли власти Украины, отказавшись продлить контракт на транзит углеводородов.

Министерство энергетики Украины подтвердило полную готовность газовой инфраструктуры к работе после прекращения транзита энергоносителя из России. Это событие в пресс-службе ведомства назвали историческим.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что инфраструктуру газотранспортной системы Украины заблаговременно подготовили к функционированию в режиме нулевого объема транзита и уведомили об этом международных партнеров.