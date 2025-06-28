Фицо раскрыл шокирующую правду о Зеленском

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский его ненавидит. Об этом он рассказал в эфире программы STVR.

Политик добавил, что не видит смысла встречаться с украинским лидером, так как для него важнее контакты с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

«Встреча с Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит», — повторил Роберт Фицо.

Как объяснил премьер, украинский лидер настроен к нему враждебно из-за того, что Фицо «не боится высказывать свое мнение вслух».

В том же интервью политик неожиданно поддержал стремление Украины войти в Евросоюз. По его словам, это принесет Словакии больше плюсов, чем минусов, и европейская перспектива для Киева — единственный путь выхода из нынешней ситуации.

Премьер Словакии прокомментировал и намерение президента Петра Пеллегрини посетить Украину и пообщаться с Зеленским.

Фицо заявил, что для главы государства эта поездка будет носить чисто символический характер и не повлияет на реальные договоренности между странами.

Он также высказал мнение о том, что в Европейском совете и в Словакии наблюдается «одержимость Россией», что мешает трезво воспринимать события и рационально обсуждать проблемы.

В том же интервью Фицо сравнил отказ Евросоюза от российского газа с выстрелом в колено.