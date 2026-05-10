Фицо проведет срочное совещание после визита в Москву

Фицо проведет срочное совещание с Transpetrol по итогам переговоров в России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет срочное совещание с государственным нефтетранспортным оператором Transpetrol по итогам поездки в Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«С учетом итогов переговоров в Москве я должен созвать срочное совещание с участием компании Transpetrol, потому что в России мы много говорили о поставках нефти и газа в Словакию. Мне нужно срочно передать информацию представителям компании», — отметил Фицо.

Он добавил, что появились определенные шаги, которые могут помочь Словакии в вопросе обеспечения энергоресурсами.

«Если они реализуются, то я вас проинформирую», — заключил премьер.

В связи с проведением совещания политик отменил участие в торжествах по случаю Дня Победы над фашизмом, которые пройдут в Словакии 10 мая.

Днем ранее Фицо посетил мероприятия в честь Дня Победы в Москве.