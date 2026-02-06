Еврокомиссия анонсировала скорое введение нового пакета санкций против России

Еврокомиссия продолжает активно разрабатывать 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Паула Пиньо, ее процитировало РИА «Новости» .

По ее словам, проект экономических ограничений представят совсем скоро. Пиньо затруднилась ответить на вопрос о том, успеет ли ЕС ввести санкции до 24 февраля.

«Мы очень активно работаем над 20-м пакетом мер. Мы сказали, что это должно быть готово в ближайшее время, то есть, его можно ожидать довольно скоро», — отметила она.

Представитель комиссии также призвала дождаться момента, когда у объединения появятся все условия для принятия пакета ограничений.

Ранее Евросоюз включил в санкционный список российских журналистов Екатерину Андрееву, Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Марию Ситтель. Также ограничения ввели против артиста балета Сергея Полунина и рэпера Романа Чумакова.

Попавшим под санкции россиянам запретили въезжать в государства Евросоюза и пригрозили заморозкой активов в европейских банках.