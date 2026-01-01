Фицо поздравил Словакию с Новым годом на русском языке

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил жителей страны с Новым годом на русском языке. Он опубликовал обращение к населению на официальной странице в соцсети.

«С Новым годом!» — сказал Фицо.

Эту фразу премьер-министр Словакии также произнес на английском, итальянском и шведском, тем самым давая понять, что его внешняя политика открыта во всех направлениях.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин поздравил Роберта Фицо с наступлением 2026 года и Рождеством.

Глава государства направил телеграмму ему, а также президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.