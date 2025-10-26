Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Украины

Фицо: Словакия не будет участвовать в схемах ЕС по финансированию Украины

Словакия не станет участвовать в схемах Европейского союза для финансирования конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Как глава правительства Словакии отвергаю участие страны в какой-либо финансовой схеме, цель которой — помощь Украине в военных расходах», — сказал он.

Фицо отметил, что в ЕС предлагают разные схемы финансирования киевского режима, в том числе выдачу кредита. По его мнению, Украина никогда не вернет эти деньги.

«Знаете, какая гарантия Словакии в этом случае? 1,4 миллиарда евро. Я должен подписать их в качестве гарантии для Украины на военные нужды?» — задался вопросом лидер страны.

Премьер-министр добавил, что вынесет вопрос на обсуждение в словацком парламенте.

Ранее Словакия попросила Еврокомиссию убрать ее из плана по отказу от поставок российского газа.