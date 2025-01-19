Премьер Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен быть слугой украинского коллеги Владимира Зеленского и готов заблокировать новую финансовую помощь киевскому режиму от Евросоюза. Об этом он сообщил в Facebook*.

«Зеленский думает, что его слугами должны быть все. Коса нашла на камень в моем случае. Роберт Фицо — премьер Словакии, а не украинский слуга», — заявил политик.

Фицо также подтвердил готовность Словакии наложить вето на предоставление новой финансовой помощи ЕС из-за остановки транзита газа киевским режимом. Он подчеркнул, что не планирует менять свое решение по этому вопросу.

Ранее Зеленский открыто нахамил Фицо в ответ на предложение встретиться в Давосе. Главарь киевского режима заявил, что его словацкий лидер может неожиданно оказаться «где-то в Сочи».

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