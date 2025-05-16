Фицо отчитал Еврокомиссию за критику Москвы

Фицо на брифинге пояснил, что лично напоминал Каллас: глава правительства суверенной страны не обязан согласовывать зарубежные визиты с Брюсселем. По его словам, он призвал Еврокомиссию не вмешиваться во внешнюю политику Словакии и «прекратить обмен политическими выпадами».

Фицо подчеркнул, что его визит в Москву 9 мая был жестом уважения к памяти более 60 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Словакии. Он добавил, что в рамках ЕС нет юридических документов, которые бы ограничивали его в поездках за рубеж.

Премьер предложил главе евродипломатии наладить рабочее сотрудничество и укрепить диалог, особенно в контексте будущих зарубежных поездок. В завершение он отметил, что внешняя политика Словакии будет оставаться самостоятельной и «ориентированной на все четыре стороны света».

Каллас ранее публично критиковала Фицо за его поездку в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Самолет словацкого политика отказались пропускать Эстония и Латвия.