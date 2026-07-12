Фицо одобрил стремление членов НАТО к переговорам с Россией

Ряд стран — членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией на саммите альянса в Анкаре. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подводя итоги встречи в начале июля в соцсети Facebook*.

Фицо приветствовал интерес ряда государств-членов НАТО к переговорам с Москвой и отметил, что поддерживает это стремление на протяжении длительного времени.

Премьер также напомнил, что Словакия не будет участвовать в новом пакете помощи Украине от НАТО на 70 миллиардов евро. Он подчеркнул, что его страна выступает за сотрудничество, диалог и гуманитарную помощь, но не за войну.

Ранее визовый центр Словакии в России прекратил принимать заявления на визы почти по всем целям поездки. В июле и августе подать документы можно будет только на шенген с целью «Спорт», а также на национальные визы — с любыми целями.