Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии из-за российского меха

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии после снятия запрета на импорт российского меха из соболя. Об этом политик заявил в видеообращении в соцсети Facebook*.

Фицо отметил, что ЕК запретила импортировать из России товары, которые необходимы для европейской промышленности или для повседневной жизни жителей ЕС. Он подчеркнул, что даже ценой того, что их тяжело заменить импортом из других стран. Кроме того, придется нести более высокие расходы.

«Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия». — заявил словацкий премьер.

Ранее Фицо сообщил, что Словакия не вступит в «коалицию желающих», которая поддерживает украинский конфликт.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.