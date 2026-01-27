Фицо: СВО могут завершить до конца 2027 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия может завершить СВО до 1 ноября 2027 года. Об этом он рассказал в интервью изданию Hlavné Správy .

Фицо связал свой прогноз с решением Евросовета о поэтапном запрете импорта российского газа в Европейский союз.

«Такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. [Когда СВО завершится], все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес», — заявил он.

Словацкий премьер пояснил, что назвал дату 1 ноября 2027 года из-за недавно одобренных ограничений в энергетической сфере. Он напомнил, что именно в этот день в Евросоюзе вступит в силу полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России.

Кроме того, Евросовет решил прекратить поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС с 30 сентября 2027 года. Фицо выразил уверенность, что к этому моменту боевые действия на Украине уже завершатся, а страны Евросоюза начнут пересматривать подход к отношениям с Москвой.

Ранее в России высказали мнение, что полный отказ Европейского союза от закупок российского газа приведет к дефициту топлива и росту цен.