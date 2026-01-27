Аналитик Юшков спрогнозировал рост цен в Европе при отказе от газа России

Полный отказ Европейского союза от закупок российского газа приведет к дефициту топлива и росту цен. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru .

Эксперт предположил, что Европа, вероятно, стремится заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.

«Может быть, Евросоюз хочет таким образом <…> сказать — ну вот идите нам навстречу по вопросу Гренландии и Украины, а мы будем и дальше выдавливать российский трубопроводный газ, расчищать рынок сбыта для вас», — отметил аналитик.

По его словам, подобная стратегия также способна ухудшить двустороннее сотрудничество, добавили «Известия».