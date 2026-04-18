Фицо назвал отмену права вето началом конца Европейского союза

Для Евросоюза отмена права вето станет началом конца. Об этом в эфире телеканала ТА3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Отмена права вето — начало конца важной международной организации», — отметил он.

В Евросоюзе в настоящее время действует принцип единогласия, при котором каждая страна-член должно одобрить коллективное решение. Механизм закрепляет право вето и рассматривается как ключевой элемент защиты национального суверенитета.

Внутри ЕС идеи к переходу к голосованию большинством и отказ от единогласия вызывают споры. Критики предложений указывают, что реформа лишит отдельные страны возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить внутри сообщества доминирование крупных стран.

