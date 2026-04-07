Украина может начать угрожать странам Евросоюза своим военным опытом, если станет частью объединения. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook*.

«Крупные игроки Европейского союза могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом Европейского союза, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — сказал он.

Отдельно Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отношение к просьбам ЕС не атаковать нефтяную и газовую инфраструктуру. По его словам, это просто невероятно, что глава киевского режима продемонстрировал по отношению к ним такое равнодушие.

Премьер напомнил, что Словакия и Венгрия продолжают добиваться восстановления остановленной Киевом работы нефтепровода «Дружба». Терпимость Брюсселя к подобным действиям Киева в нынешней ситуации Фицо назвал «энергетическим самоубийством». Кроме того, премьер поставил под сомнение целесообразность выделения Украине нового военного кредита, учитывая вредные шаги киевского режима.

Ранее премьер-министр Словакии пригрозил заблокировать новые санкции Евросоюза против России. Причиной для такого решения он назвал спор вокруг нефтепровода «Дружба», поставки по которому Украина остановила два месяца назад.

