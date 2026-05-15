Фицо допустил, что у слухов про наркоманию Зеленского есть основания

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от наркозависимости. Он высказался о лидере республики во время встречи, посвященной годовщине нападения на себя. Трансляция мероприятия прошла на канале правительства в YouTube.

Фицо предположил, что если какая-то информация публикуется из раза в раз, то у нее могут быть основания.

«Должен действовать принцип: дыма без огня не бывает», — подчеркнул он.

Политик также отметил, что не видит причин, почему власти Словакии не могут комментировать то, что уже есть в медиапространстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла благодарность министра обороны Италии Гуидо Крозетто в адрес Зеленского. Министр выразил украинскому лидеру признательность за борьбу с коррупцией в республике.

Захарова пошутила, что Зеленский еще активней борется с наркоманией, лично уничтожая дозу за дозой.