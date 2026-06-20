Фиолетовый цвет вошел в моду с подачи инфлюенсера из Нью-Йорка

Главным цветом лета 2026 года стал фиолетовый оттенок. Об этом сообщила колумнист издания Who What Wear Келси Стюарт.

Она подчеркнула, что первой уловившей и продвинувшей тренд стала инфлюенсер из Нью-Йорка Кортни Гоу, которая совместно с брендом Reformation выпустила клатчи фиолетового цвета, балетки и бикини.

Стюарт подчеркнула, что Гоу отстаивала оттенок задолго до выхода коллекции.

«После сезонов, когда преобладали мягкие пастельные и сдержанные нейтральные тона, в богатом, насыщенном фиолетовом цвете есть что-то особенно освежающее, даже летом», — написала автор материала.

В конце декабря прошлого года Институт цвета Pantone выбрал цветом 2026 года нейтральный белый оттенок «Облачный танцор». В пресс-службе подчеркнули, что он станет символом успокоения, ясности и творческого дыхания в беспокойном мире.