Фиолетовый цвет вошел в моду с подачи инфлюенсера из Нью-Йорка
Who What Wear: фиолетовый цвет стал цветом лета 2026 года
Главным цветом лета 2026 года стал фиолетовый оттенок. Об этом сообщила колумнист издания Who What Wear Келси Стюарт.
Она подчеркнула, что первой уловившей и продвинувшей тренд стала инфлюенсер из Нью-Йорка Кортни Гоу, которая совместно с брендом Reformation выпустила клатчи фиолетового цвета, балетки и бикини.
Стюарт подчеркнула, что Гоу отстаивала оттенок задолго до выхода коллекции.
«После сезонов, когда преобладали мягкие пастельные и сдержанные нейтральные тона, в богатом, насыщенном фиолетовом цвете есть что-то особенно освежающее, даже летом», — написала автор материала.
В конце декабря прошлого года Институт цвета Pantone выбрал цветом 2026 года нейтральный белый оттенок «Облачный танцор». В пресс-службе подчеркнули, что он станет символом успокоения, ясности и творческого дыхания в беспокойном мире.