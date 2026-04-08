В Ташкенте задержали генерального директора финтех‑компании Solfy CA Уктама Хасанова. Об этом сообщила юридическая фирма Amsterdam & Partners LLP , которая в том числе занимается защитой канонической УПЦ.

Компанию Solfy основал бывший первый заместитель председателя Сбербанка Максим Полетаев. В 2020 году он начал развивать бизнес в странах Центральной Азии. С Национальным банком Узбекистана фирма работала в качестве технологического партнера, проводя операционную деятельность, маркетинг и развитие сети. Регулятор отвечал за финансовую часть.

Осенью прошлого года стороны начали обсуждать условия выхода. Главными причинами спора стали распределение доходов и рисков, а также возможные взаимные претензии по финансовым потокам и обязательствам, а целью диалога — вариант расторжения без взаимных финансовых претензий.

В феврале Полетаев обратился за поддержкой к юридической фирме Amsterdam & Partners LLP, которая занимается в том числе поддержкой канонической Украинской православной церкви. Юристы направили в Нацбанк подготовленные предложения по разрыву партнерских отношений.

После этого произошел арест Хасанова. Следователи обвинили его в хищении средств регулятора на сумму около 17 миллиардов сумов (1,5 миллиона долларов) и невыплате почти 15 миллиардов сумов (1,2 миллионов долларов) договорного вознаграждения.

Основатель Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам заявил, что речь в данном случае идет о злоупотреблении государственной властью. Он подчеркнул, что переговоры между Solfy и банком продолжались, но в это же время происходит задержание генерального директора местного офиса, что свидетельствует о попытке республиканского партнера при помощи силового ресурса извлечь выгоду от разрыва.

В пресс-службе Нацбанка Узбекистана заявили, что переговоры со Solfy все еще идут. Комментировать обвинения против Хасанова или позицию Amsterdam & Partners регулятор отказался до окончания расследования.