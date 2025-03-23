Финские работники пивоварен устроят забастовку

Крупнейшие пивоваренные заводы Финляндии запланировали провести забастовку. Об этом сообщило издание Yle .

Протестная акция пройдет 23 марта во второй половине дня и продлится до вечера 28 марта. Бастовать будут работники заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff.

«Они выпускают наиболее популярные у финнов марки пива и безалкогольные напитки», — отметило издание.

Участниками забастовки станут около тысячи сотрудников. В конце месяца акции протеста также собираются устроить работники пекарен.

Массовые забастовки на предприятиях прошли в Финляндии в январе. Работники заводов выразили возмущение из-за низких зарплат и потребовали исправить ситуацию. Протестные акции прошли в таких крупных компаниях, как UPM, Nokia, Metso и Orion.

Во время забастовок рабочие напомнили, что Центральное объединение профсоюзов отказало им в повышении жалованья. Они потребовали увеличить зарплаты на 10% в течение следующих двух лет.